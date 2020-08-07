Güzel oyuncu Özge Gürel beyaz gelinlikle izleyenleri büyülerken, aynı zamanda ikilinin romantik sahnelerinin ekrana geleceği bölümde “Acaba Özgür ve Ezgi evleniyor mu?” sorusu yanıt bulacak.
Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak’ın üstlendiği “Bay Yanlış” heyecan dolu yeni bölümüyle 7 Ağustos Cuma saat 20:00’de FOX’ta.
Bay Yanlış'ın 6. bölüm fragmanları:
'Bay Yanlış'ta Özgür ve Ezgi evleniyor mu?
Yapımını Gold Film’in, başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel’in paylaştığı “Bay Yanlış” dizisinin yeni bölümünde gelinlik giyecek Ezgi ve smokin giyecek olan Özgür, sürprizleriyle izleyenleri çok şaşırtacak.
07.08.2020 13:51 Dizi Galeri