'Bay Yanlış'tan romantik fragman!

Başrollerinde Can Yaman ile Özge Gürel'in yer aldığı 'Bay Yanlış' dizisi dün ilk bölümüyle izleyici ile buluştu. Merakla beklenen dizinin 1. bölümü AB'de 3., TOTAL'de 4. sırada yer aldı.Dizinin ilk bölümünün bitmesinin ardından 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda yer alan yakınlaşma sahneleri dikkat çekti.Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?