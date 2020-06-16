'Bay Yanlış'tan yeni bir fragman daha!

'Bay Yanlış'ın ilk tanıtımı yayınlandı!

Can Yaman ile Özge Gürel gördükleri destek için hayranlarına teşekkür etti!

'Bay Yanlış' dünya gündeminde!

'Bay Yanlış'tan ilk kareler geldi!

Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği, başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel’in paylaştığı “Bay Yanlış”tan bir fragman daha geldi.Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?