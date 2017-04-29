Bayern Münih 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi

Bundesliga'da Bayern Münih, Wolsburg'u deplasmanda 6-0 mağlup ederek arka arkaya 5. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Spor - 29 Nisan 2017 22:23

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) konuk olduğu Wolfsburg'u 6-0 mağlup eden Bayern Münih, sezon bitimine 3 maç kala şampiyonluğunu garantiledi.



Volkswagen Arena'da oynanan 31. hafta maçında Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada David Alaba, 36 ve 45. dakikalarda Robert Lewandowski, 66. dakikada Arjen Robben, 80. dakikada Thomas Müller ve 85. dakikada Joshua Kimmich kaydetti.



Puanını 73'e yükselterek yakın takipçisi RB Leipzig ile arasındaki puan farkını 10'a çıkaran Bayern Münih, 5'i üst üste olmak üzere 27.



(DHA)

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