'Bayi Toplantısı'nın güldüren kadınları!

Cuma günü vizyona girecek filmin öne çıkan oyuncuları Büşra Pekin ve Çağla Demir, ‘Bayi Toplantısı’nın üç komedyenini parmağında oynatacak!Büşra Pekin filmde bir kişisel gelişim uzmanını canlandırırken, fragmanda yer alan Doğu Demirkol’la öpüşme sahnesiyle şimdiden seyirciyi kahkahaya boğuyor.Genç oyuncu Çağla Demir ise Gülçin karakteriyle Onur Buldu’nun canlandırdığı Sadık'ın kalbini çalıyor ve hikayenin sürprizli karakterlerinden birine hayat veriyor.İbrahim Büyükak’ın senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği dördüncü film olma özelliğini taşıyan ‘Bayi Toplantısı’, zengin oyuncu kadrosu ve eğlenceli öyküsüyle sezonunkomedisi olmaya hazırlanıyor.