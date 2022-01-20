Bayram Yıldız ve Tuğçe Kara muhteşem bir düğünle evlendi!

Davetlilerin şıklık yarışına girdiği yılın düğünde davetlileri BVS Group Yönetim Kurulu Üyesi Vahit Yıldız ve eşi Burçin Yıldız, Yıldız ailesi adına karşıladı.Sanat camiası, iş insanları ve sosyetenin katıldığı düğünde ünlü gazino Günay’ı aratmayan muhteşem bir düğün gerçekleşti.Ebru Gündeş, Cenk Eren, Kubat gibi isimlerin sahne aldığı düğünde nikah şahitleri de oldukça ünlü isimlerdi.Çiftin nikah şahitliğini, TBMM Başkanvekili Celal Adan, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ajda Pekkan, Orhan Gencebay, Ahmet Aktürk, Yüksel Mermer, Ali Kırış ve Tuncay Özilhan yaptı.Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından kıyılan nikah sonrasında çift, evlilik cüzdanını Ajda Pekkan’ın elinden aldı. Düğüne gönderilen çiçeklerle nikahın kıyıldığı otelin önü çiçek bahçesine döndü.Davetlilerin şıklık yarışına girdiği düğüne İzzet ve Yasemin Özilhan, Emine ve Tuncay Özilhan, Süleyman Çetinsaya ve eşi Nurcan Çetinsaya, Güngör Tümay ve eşi Semra Tümay, Bekir Okan ve eşi Meral Okan, İrfan Karakaş ve Adil Üstündağ, Yüksel Mermer, Celal Adan, Nihat Özdemir, Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, Ferman Toprak, Beyhan Benardete, Funda Arar, Polat Yağcı, Mustafa Süzer, Selin Ciğerci, Fatih Ürek, Kubat, Ahmet Selçuk İlkan, Coşkun Sabah, Yalçın ve Gül Şahin, Mehmet Aslan, annesi Zeynep Aslan, Murat Karabova, Serkan Kalkmaz gibi pek çok ünlü isim katıldı.