Bayramda yalnızlık psikolojisine kapılmayın!

Acıbadem Maslak Hastanesi’nden Uzman Psikolog Simru Kavak, bugüne dek kimileri için ziyaretler, geniş aile sofralarında keyifli sohbetler ve özenle hazırlanan ikramlıklarla, kimileri için de seyahat ve tatille bütünleşmiş bayramın ilk kez hep birlikte evde geçirileceğini belirterek “Sevdiklerimizden uzakta, hem fiziksel özgürlüğümüzün kısıtlı olduğu hem duygusal zorlanmaların yaşandığı bu bayramı yalnız başına geçirecekler, tek başlarına olmadıklarını unutmamalılar. Bu hepimizin içinden geçtiği bir süreç ve ilklerin iyi taraflarını görmek ve yalnız hissetmemek için yapabileceğimiz pek çok şey var” diyor. Uzman Psikolog Simru Kavak, bayramda yalnızlık psikolojisine kapılmamak, Covid’in bayram sevincimize gölge düşürmesine izin vermemek için dikkat etmemiz gerekenleri anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.Evet belki eski bayramlarda olduğu gibi kalabalık aile kahvaltılarını beraber yapmak ya da bayram ziyaretlerini ve küçük tatilleri gerçekleştirmek mümkün olmayacak, ancak alıştığınız ve size iyi gelen rutinleri eldeki imkanlarla olabildiğince yaşatmanız için bir engeliniz yok. Bayram sabahı erkenden kalkın, kendinizi güzel bir bayram kahvaltısıyla ödüllendirin, sevdiğiniz kıyafetlerinizi giyin ve fiziksel olmasa da görüntülü yöntemlerle sevdiklerinize bağlanın.Dokunamıyor, sarılamıyor, öpemiyor olabiliriz ama korona nedeniyle zorunlu hale gelen mesafeleri, sosyal ve duygusal yakınlıklarla kapatmak elimizde. Ailenizle, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle mümkün olduğunca sık online bir araya gelin. Paylaşın, konuşun, hatta ufak hediyeler gönderip yanlarında olduğunuzu hissettirin. Bu size de, sevdiklerinize de çok iyi gelecek.Araştırmalar gösteriyor ki, iyilik hareketlerinin bir parçası olan ve ihtiyacı olanlara yardım edenler, duygusal olarak çok daha mutlu ve olumlu hissediyor. Bu bayram bunu gerçekleştirmek için harika bir fırsat olabilir. Zaten bir parçası olduğunuz gönüllü kuruluşların online yardım aktivitelerini takip edin, dahil olun. Eğer ilk kez yapacaksanız, internette pek çok farklı ihtiyaca destek olan güvenilir kurumları bulmak için elinizde bolca zaman olacak. İlla maddi bir yardıma gerek yok, ihtiyaçları duyurmaya yardımcı olmak, bayram kutlayan videolar paylaşıp birilerine dokunabilmek bile bayramda hissettiğiniz yalnızlık duygusunu alıp götürebilir.Uzman Psikolog Simru Kavak “Eskiler boşuna dememiş bayramda küsler barışır diye; küs olduğunuz birisi olmasa bile uzun zamandır haberleşmediğiniz eski dostlarınızla haberleşmek, belki duraklayan iyi ilişkileri tekrar başlatmak için bayram en güzel fırsattır. Üstelik eskilerden gelen bu dostlarla arayı kapatmak sizi yalnızlık hissinden kurtaracağı gibi, olumlu duygularla çevrelenmenizi de sağlayacaktır” diyor.Unutmayın ki siz ne kadar iyiyseniz sevdiklerinizle de o kadar iyi zamanlar geçirebilirsiniz. Her gün mutlaka sizi iyi hissettiren hobilerinize, aktivitelerinize zaman ayırın. Bahçe, balkon gibi temiz hava alabileceğiniz yerlerde zaman geçirin. İçinde bulunduğunuz durumun olumsuz değil olumlu yönlerini kendinize sık sık hatırlatın; kalabalıklardan, yoğun trafikten uzak olabilmek, sevdiklerimizin değerini anlamak, dinlenebilmek gibi... Üstelik bu durumu yaşayan sadece siz değilsiniz. Yalnız hissetseniz bile aslında sizinle benzer şeyleri yaşayan çok büyük bir kalabalığın bir parçası olduğunuzu ve ‘evde kalmanın, sosyal mesafeyi korumanın’ korona pandemisinden kurtulmak için kritik önem taşıdığını unutmayın.