Bayrampaşa'da otel yangını!

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir otelin jeneratör kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle otelde bulunan müşteriler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

Diğer Haberler - 27 Temmuz 2017 06:50
Bayrampaşa'da otel yangını!
Otelin jeneratör kısmında saat 05.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olayı fark eden otel görevlileri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otelin içi yoğun dumanla kaplandı.

OTELDE BULUNANLAR TAHLİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle otelde bulunanlar kısa süreli panik yaşarken, görevliler tarafından oteldeki müşteriler dışarı çıkartıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından söndürülürken, bir süre dışarıda bekleyen otel müşterileri ise yeniden otele geri döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA
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