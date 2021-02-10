'Bazlama' davasında karar çıktı!

Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp ‘bazlama surat’ diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde Kılınç’ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını istemişti.Davanın karar duruşması geçtiğimiz gün yapıldı. Mahkeme, hakaret suçu işlediği gerekçesiyle Kılınç’a 109 gün adli para cezası verdi. Cezanın her günü 20 TL’den paraya çevrilerek sanığın 2 bin 180 TL ödemesine hükmedildi. Hande Erçel’in avukatı Nail Gönenli, “Manevi tazminat davamız 25 Şubat’ta görülecek. Ceza kararı çıktığı için manevi tazminat davamızın da lehimize sonuçlanacağını düşünüyorum. Adalet yerini bulacak” dedi.[Kaynak: İsmail Bayrak/ hurriyet.com.tr]