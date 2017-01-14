Bebeği iştahsız anneler...

Bebeğiniz az yemek yiyorsa, bu bir sorun olmayabilir. İşte detaylar...

Gecce Kadın - 14 Ocak 2017 09:00
Bebeği iştahsız anneler...
Zayıf bebekler genel olarak yetersiz beslenmiş bebek olarak değerlendirilse ve sağlıksız olarak yorumlansa da aslında bu o kadar da doğru değildir. Peki bebeğinizin iştahsız olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Her bebek aynı kiloya sahip değildir. Kimisi fazla hareketli olduğu için ya da genetik faktörlerden kaynaklı olarak daha ufak olabilir. Eğer bebeğinizin keyfi yerindeyse, yeterince hareket ediyorsa, dinç gözüküyorsa, sürekli uyumaya meyilli değilse ve ortalama günde en az 5 kez bezini kirletiyorsa endişe etmenize gerek yok!

Ama eğer bez kirletme sayısı 5'e ulaşmıyorsa, koyu sarı idrarı varsa ve balık gibi kokuyorsa yetersiz besleniyor demektir. Bunlar bebeklerde ciddi su kaybı belirtileridir.

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