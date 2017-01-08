Bebeğinize bunları söylemelisiniz...

Hayattaki en değerli varlığınıza tam olarak nasıl yaklaşmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte çocuklarınıza mutlaka söylemeniz gereken cümleler...

Gecce Kadın - 08 Ocak 2017 11:16
Bebeğinize bunları söylemelisiniz...
Çocuklarınıza karşı kurduğunuz cümleler onların tüm hayatlarına yön veriyor. Bu yüzden çocuğunuza seçeceğiniz cümleler ve söyleyiş şekliniz büyük önem taşıyor. Pozitif cümleler başarıya ulaşmanız mümkün. İşte çocuğunuza mutlaka her gün söylemeniz gereken cümleler;

"Seninle gurur duyuyorum."

"Elinden geleni yaptın."

"Beni güldürüyor ve mutlu ediyorsun."

Ve tabii ki olmazsa olmaz; "Seni seviyorum."
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