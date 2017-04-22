'Beden ve Ruh' vizyonda!

Vizyona bu hafta giren, Macar kadın yönetmen Ildikó Enyedi’nin filmi rüya ve gerçek arasında bir dünya yaratıyor.

Sinema - 22 Nisan 2017 16:47

Ildikó Enyedi’nin ‘Beden ve Ruh’ filmi İstanbul Film Festivali’nin ardından sinemalarda da yerini aldı.



Berlin’den ödülle ayrılan, İstanbul Film Festivali’ne de konuk olan Macar kadın yönetmen Ildikó Enyedi’nin “On Body and Soul” (Beden ve Ruh) filmi sinemalarda da yerini aldı.



Yönetmenin 18 yıldan aradan sonra çektiği ‘Beden ve Ruh’ta, rüya ve gerçek arasında bir dünya yaratıyor.



Film, birbirini hiç tanımayan nev-i şahsına münhasır Endre ve Maria’nın rüyalarının da işin içinde olduğu alışılmadık, komik ve masalsı aşklarını anlatıyor.



Bir mezbahada yöneticilik yapan ve pek de konuşkan sayılmayan Endre’nin hayatı, mezbahayı denetlemek için gelen Maria’nın ortaya çıkması ile tamamen değişir. Endre, görür görmez etkilendiği Maria’ya karşı olan duygularını kendine bile söyleyemez. Maria’nın kılı kırk yaran tavrı da bu durumu kolaylaştırmamaktadır. Fabrikada gerçekleşen hırsızlık olayının soruşturması devam ederken bu iki insan aslında her gece kimsenin bilmediği bir alemde buluşmaktadır.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.