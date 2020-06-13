Bedük'le galaksiler arası yolculuğa hazır mısınız?

İki yıllık bir yapım sürecinde ortaya çıkan “Intergalactic” albümünde tüm şarkıların prodüksiyonunun yanı sıra, albümün mix ve mastering’i de Bedük’e ait. 70’ler Türk Psychedelic Funk tınılarından, old school rap ve R&B’ye kadar birbirinden farklı tarzları bir arada barındıran albüm dinleyenlere büyük bir müzik şöleni sunuyor.Albüme adını veren “Intergalactic” şarkısında bas gitarda Cudi Genç, diğer tüm şarkıların gitar ve bas’larında ise Bedük yer alıyor. İngiliz rapçi HaicH ile duet yaptığı “Press Start” ve AMG Music Group ile beraber yazdığı “Attention” şarkılarının dışında albümdeki tüm söz ve müzikler Bedük imzası taşıyor.Ankara doğumlu olan sanatçı, 2004 yılında “Nefes Almak Zor“ isimli ilk albümünü asıl ismi olan Serhat Bedük ile yayımladı. Sonrasında kariyerinde büyük bir değişikliğe gidip, kendi açılmak istediği müzikal yolculukta ilerleyebilmek adına 2007 yılında soyadı olan Bedük’ü kullanarak yeni yolculuğuna başladı. 16 senelik kariyerine yüzlerce konser, festival ve 8 albüm sığdıran Bedük, 2020 yılında Sony Music etiketiyle, en verimli ve yaratıcı dönemini yaşadığını söylediği, birbirinden hareketli 10 şarkılık “Intergalactic” albümü ile sizlerle.