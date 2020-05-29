Doğma büyüme Ankaralı olan Bedük, dinleyenlerin yerinde duramayacağı yeni şarkısı “Ankara’nın Delisi” ile, canlı konserlere özlem duyulan bu süreçte müzikseverlerin evine festival enerjisini getiriyor.
16 senelik kariyerine yüzlerce konser, festival ve 8 albüm sığdıran Bedük, 2020 yılında Sony Music etiketiyle, en verimli ve yaratıcı dönemini yaşadığını söylediği; birbirinden hareketli 10 şarkılık “Intergalactic” albümünü 12 Haziran’da müzik severlerin beğenisine sunuyor. Bedük’ün kendi stüdyosunda kaydettiği ve tüm prodüksiyon sürecini kendisinin üstlendiği albümün kapak tasarımı da yine Bedük imzası taşıyor.
"Ankara'nın Delisi" Şarkı Sözleri
Ankara’nın delisi gibiyim, nereden düştük dermiş gibi
Kafadan kilidini kaldır gel, dönelim burda derviş gibi
Ayıp olmazsa kendine dön, kendini yeniden bulmuş gibi
Şişenin dibi seni gördüyse, sallanalım gel sarhoş gibi
Ankara’nın delisi gibiyim, denizim yok ama aslan gibi
Toplandık mı kıyamet, döneriz burda ayyaş gibi
Aslına baksan sen gibiyim, dinmek bilmez rüzgar gibi
köz burda, alev alsak, zıplayalım gel yanmış gibi
Ankara’nın rengi gri, ahalisi de benim gibi
Biraz buruk, biraz deli ama dinmek bilmez rüzgar gibi
Sanma “bebe” ‘den ibaret, asaletim seymen gibi
Toplandık mı kıyamet, zıplayalım gel yanmış gibi
Bedük'ten festival tadında yeni şarkı: "Ankara'nın Delisi"
8 Mayıs’ta yayımladığı “Push The Button” şarkısıyla dinleyenlere bolca enerji aşılayan başarılı sanatçı Bedük, yeni şarkısı “Ankara'nın Delisi”ni müzikseverlerin beğenisine sundu. 12 Haziran’da yayımlanacak yeni albümü “Intergalactic”te de yer alacak şarkının söz, müzik ve prodüksiyonu Bedük’e ait.
29.05.2020 12:54 Kültür-Sanat