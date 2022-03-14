Begüm Birgören'in evliliği iki yılda bitti!

Ekim 2020’de Mehmet Cemil’le dünyaevine giren oyuncu Begüm Birgören, boşanma kararı aldı ve mahkemeye başvurdu.1.5 yıldır birlikte olduğu eğitim kurumu yöneticisi Mehmet Cemil ile koronavirüs pandemisi dönemi olduğu için Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde kıyılan sade bir nikâhla dünyaevine giren Begüm Birgören’in düğündeki mutluluk kareleri mazide kaldı.Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; boşanma kararını aileleriyle paylaşan çift, işlemler için mahkemeye başvurdu. Karşılıklı anlaşarak boşanacak olan çiftin davası önümüzdeki günlerde görülecek.