Begüm Kütük: Biraz ızdıraplı bir süreç olacak!

Oyuncu Begüm Kütük, evinde geçirdiği kaza sonrası sakrum kemiğinin kırıldığını söyledi. Röntgen çektirmek için önceki gün bir hastaneye giden Kütük'ün, yürümekte zorluk çektiği görüldü. Güzel oyuncu, “Evde düştüm, ayağım kaydı” dedi.Bir ay yatak istirahatıyla kemiğin kaynayacağını belirten oyuncu, “Prof. Dr. Ali Ender Ofluoğlu, operasyona gerek olmadığını söyledi. Biraz ızdıraplı süreç olacak umarım her şey yolunda gider, eski sağlığıma kavuşurum” diye konuştu.Birkaç gün önce Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Begüm Kütük, “Arkadaşlar malum hepimiz evdeyiz, artık akıl sağlığımız iyice gitmeye başladı. İlk pandemi böyle geçmemişti, ancak bu sefer çok zor geçiyor” demişti.Koronavirüsten bir arkadaşını kaybettiğini de anlatan güzel oyuncu, “Çok yakın arkadaşımı bu hastalık yüzünden kaybettim. Benim için çok zor bir süreç oldu. Sosyal medyada arkadaşımın hesabını görüyorum, numarası kayıtlı ve bazen mesaj atmak istiyorum. O yüzden hepimiz dikkat etmeliyiz. Annemi bile zor görüyorum" diye konuşmuştu.[Kaynak: milliyet.com.tr]