Begüm Kütük: Eşimle kavga etmemenin yolunu bulduk

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu evlerini atölyeye çevirdi!

Begüm Kütük'ten romantik mesaj: "Bana her zaman..."

2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yaptığını söyleyen ünlü oyuncu Begüm Kütük, “Artık en büyük sosyalleşmemiz markete gidip eve dönmek” dedi. Geçenlerde evinin balkonunda kameralara takılan Kütük, eşi Erdil Yaşaroğlu ile karantina döneminde hiç kavga etmediklerini anlattı. Ünlü oyuncu karantinada 3-4 kilo birden aldığını söyledi. Begüm Kütük bu süreçte en çok anne ve babasını özlediğini belirtti. Mart ayında dizi setlerinin ertelenmesi için yapılan kampanyaya destek veren Kütük, son durumu değerlendirdi. (Kaynak: www.tv100.com/)