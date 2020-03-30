Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu evlerini atölyeye çevirdi!

Evde kal çağrılarına uyan ünlüler boş duymuyor. Evde vakit geçirirken aynı zamanda corona virüs ile savaşmada faydalı olmak isteyen ünlü çift Begüm Kütük ve eşi Erdil Yaşaroğlu tüm alkışları topladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Begüm Kütük, eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte evlerini atölyeye çevirdiklerini ve 3 boyutlu siperlik üretmeye başladıklarını duyurdu.Kütük sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Eğer evinizde ya da şirketinizde bir 3 boyutlu yazıcınız varsa destek olabilirsiniz. Eğer bir sağlık çalışanıysanız ve bir şeye ihtiyacınız varsa yine o siteden istediğiniz ürünü talep edebilirsiniz. En azından küçük de olsa bizim bir desteğimiz olursa ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.