Birol Güven’in kaleme aldığı, Galip Erdal’ın yönettiği, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu’nun oyunu “1000’de 1 Gece Diyalogları”, 30 Nisan da Alanya Kültür Merkezi, 1 Mayıs’ta Manavgat AKM ve 2 Mayıs’ta Mersin Kültür Merkezi’nde tiyatro severlerle buluşacak.
Başrollerini Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler’in paylaştığı “1000’de 1 Gece Diyalogları”, ilişkiler ve evliliklerde yaşanan bilindik sorunların yanı sıra, geleneksel anlayış ile modern düşüncenin zıtlığını mizahi bir bakış açısıyla anlatıyor.
Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler, “Alanya, Manavgat ve Mersin’de izleyiciyle bir araya gelecek olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz… Akdeniz’in sıcak ve samimi atmosferinde müthiş bir komediyle seyircinin karşısına çıkacağız” dedi.
Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler’in oyunu Akdeniz'de!
''1000'de 1 Gece Diyalogları'' tiyatro severler ile buluşuyor.Kültür-Sanat - 27 Nisan 2017 09:49
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