Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'dan 'Düm Tek Tek'

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Bir dönem rol aldıkları 'Seksenler' dizisinde tanışıp 2015 yılında evlenen Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, Instagram'dan yayınladıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.Koronavirüs salgını nedeniyle gerekli izolasyon kurallarına uyan Fersoy ve Öner, karantina sürecini eğlenceli hale getiriyor.Son olarak Begüm Öner, eşiyle birlikte Hadise'nin Eurovision şarkı yarışmasında seslendirdiği 'Düm Tek Tek' şarkısı eşliğinde çektikleri eğlenceli bir videoyu takipçileriyle paylaştı.İşte o video: