Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldı!

Bundan beş yıl önce dünya evine giren Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, ev karantinası döneminde pek çok ünlü gibi renkli paylaşımlar yapıyor. İkili, birlikte yapmaya çalıştıkları hareketle takipçilerini gülümsetti. Begüm ve Ceyhun çifti, hesaplarından paylaştıkları videolarına “olacak iş değil” notunu düştü.