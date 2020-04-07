Bundan beş yıl önce dünya evine giren Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, ev karantinası döneminde pek çok ünlü gibi renkli paylaşımlar yapıyor. İkili, birlikte yapmaya çalıştıkları hareketle takipçilerini gülümsetti. Begüm ve Ceyhun çifti, hesaplarından paylaştıkları videolarına “olacak iş değil” notunu düştü.
Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldı!
Oyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, magazin dünyasının eğlenceli çiftleri arasında yer alıyor. Çift, karantina günlerinde Fahriye Evcen’in başlattığı parmak hareketleri meydan okumasına dahil oldu.
07.04.2020 16:26 Magazin