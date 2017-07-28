İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında İrtegün hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Karar sonrasında avukatıyla birlikte İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen Bekir İrtegün teslim oldu. İrtegün'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak:DHA
Bekir İrtegün gözaltına alındı!
Futbolcu Bekir İrtegün, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.Spor - 28 Temmuz 2017 16:43
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