Beklenen düet yayında! Patron ve Sagopa Kajmer'den 'Siyah'

Rap severlerin merakla beklediği Patron & Sagopa Kajmer düeti yayınladı. "Siyah" ismini verdikleri şarkının klibi Youtube trend listesine ilk gününde 1. sıradan girdi. 'Siyah" Youtube'da ilk gününden 1 milyon görüntülenmeye ulaştı. Spotify'da da rap listesine 1. sıradan giren şarkı oldukça beğeni topladı.Şarkının sözleri şöyle:Karanlık sardı semtin sokaklarınıÇatılar ve şehir ışıklarınıTuz basar ay bu gece benim yaramaBir saat bile kalamamBir daha seni aramamKalbim sanki bi plastik poşet uçuyorŞansım yok hep pusu hiç bir suçum yokkumpaslar var bu gece benim kafamaHiç saatleri sayamamİtaaat edip yaşamamGece mavi şehir bejEvde party elde tapeHer fedai hissederMütevazi endişeEngebeli en tepeÇeker seni en dibeİsyanım çok evimdeHalil Sezai gibiyimKimi adi kimi fakebir iki cahil bir iki keşHepsi badi hepsi beyHepsi artist hepsi fameCepte money ev depoBir zebani elde coİsyanım çok evimdeHalil Sezai gibiyimBen inanırım ama başka kimseye söylememVar isyanım odalar dolusu başka istememBir sabahın sonuyum bugün gündüzü bekleyenNefes kızıl ben silahGece mavi ben siyahNeden eder insan isyan ?Onca yalan ürettinTonla doğru gücendiDuyduklarım hezeyanBorca sabır tükettimDosta zaman tükendiGünler mi yıllar mı beni sınayanDüşündükçe gücendimtükettikçe tükettinŞimdi tükenmez de tükendiGüvensizdin güvendimYok öyle yağmaUzunca düşündüm yine de çıkamadımdüşüncelerimin ittiği çıkmaz sokaklardanKurtarın beni bir hadi el uzatın ordanYetişebilirim uzanan eline burdanUzunca söyledim kısaca anlaAnlatmak istediklerim var yüzüme bakarak dinleSöylediklerini yazdım bir kenara daireler içindeAnla ki gözlerim yağmura doydu doğacak güneşler peşindeSanki bebeği beşiğindeyken babası uçurum eşiğindeAynen öyle, Kayboldum metropolde.Bir anda savrulan arabamın izleri duruyor şarampoldeBoğuldu gözümün bebeği tuzlu göldeŞimdilik iyiyim sonrası ne olur bugünüm yarınım bir yanım karamboldeOynuyoruz aynı filmdeKim kötü kim iyi roldeHayalet yönetmenleiçinde sen ve benleOyna hadi akıyor sahneZorunlu drama, trajikomikBurada benim gibilerin işi ne?Son verdim kalbimin gereksiz işineYaşarım hayatı gelişineAldırmam kaderin çekilişineNeden mi ? bilirsin aldırmaz o benim iç çekişimeKendimle çekişmelerime ve yumuyor gözünüfikrimle zihnimin yakamı çekiştirmelerineBu gemimi batırır okyanus derinineUzunca düşündüm yine de çıkamadımdüşüncelerimin ittiği çıkmaz sokaklardanKurtarın beni bir hadi el uzatın ordanYetişebilirim uzanan eline burdanUzunca söyledim kısaca anla