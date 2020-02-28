Belçim Bilgin kefen bezi giydi!

Belçim Bilgin, Erdal Beşikçioğlu, Ertan Saban ve Bülent Şakrak’ın başrolünü paylaştığı ‘Acı Kiraz’ filminin ön izlemesi, önceki akşam Beyoğlu'nda yapıldı. Kefen bezi olarak bilinen kumaşla tasarlanan kıyafetiyle boy gösteren Bilgin, “Moda iki gün sonra popülerliğini yitirebilir. Modacıların prova kumaşıdır ve Amerikan bezi olarak bilinir. Amacım burada kullanmadığım kıyafetlerimi, geri dönüşümle yeniden giyilir hale getirmek” diye konuştu.Filmde bir doktoru canlandıran Bilgin, “Ben çevresindeki herkesin karşı çıkmasına rağmen, istediği kişiyle evlenen birini canlandırıyorum” dedi. Film, bir babanın çocuğu için verdiği mücadele ve 10 farklı insanın kesişen hayat hikayelerini ele alıyor.