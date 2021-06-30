Belçim Bilgin, New York'ta aşka geldi!

Belçim Bilgin, Bodrum'un ardından rotayı New York'a çevirdi. Güzel oyuncu burada bir yıldır aşk yaşadığı İtalyan asıllı Kanadalı yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio buluştu. Bilçim, New York sokaklarında sevgilisini öptüğü bir kareyi Instagram hesabından paylaştı ve “Aşk daima kazanır” notunu yazdı.