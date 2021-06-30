Belçim Bilgin, Bodrum'un ardından rotayı New York'a çevirdi. Güzel oyuncu burada bir yıldır aşk yaşadığı İtalyan asıllı Kanadalı yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio buluştu. Bilçim, New York sokaklarında sevgilisini öptüğü bir kareyi Instagram hesabından paylaştı ve “Aşk daima kazanır” notunu yazdı.
Belçim Bilgin, New York'ta aşka geldi!
Belçim Bilgin, bir yıldır aşk yaşadığı İtalyan asıllı Kanadalı yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile New York'ta bir araya geldi. Ünlü oyuncu, sevgilisini öptüğü fotoğrafı, "Aşk daima kazanır" notuyla Instagram'dan paylaştı
30.06.2021 15:00 Magazin