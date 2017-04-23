Bella Hadid: Benim en iyi dostum Gigi
Hadid kardeşlerin küçüğü Bella Hadid, en iyi dostunun ablası Gigi Hadid olduğunu açıkladı.
Dünya Magazin - 23 Nisan 2017 17:00
Görev aldığı bir tanıtım organizasyonunda basının sorularını yanıtlayan Bella Hadid, basında çıkan “Hadid kardeşlerin arası bozuk” haberlerini yalanladı.
Hayattaki en iyi dostunun ablası Gigi olduğunu söyleyen Bella, “Modellik kariyerimi ona borçluyum. Beni her adımda destekledi. Haberler gerçeği yansıtmıyor” şeklinde konuştu.
Bir süre ayrılık acısı yaşayan Bella Hadid'e en büyük desteği yine ablası vermişti.
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Kaynak:gazetevatan.com
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