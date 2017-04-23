Bella Hadid: Benim en iyi dostum Gigi

Dünya Magazin - 23 Nisan 2017 17:00

Bella Hadid mutlu haberi böyle verdi!

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Görev aldığı bir tanıtım organizasyonunda basının sorularını yanıtlayan Bella Hadid, basında çıkan “Hadid kardeşlerin arası bozuk” haberlerini yalanladı.Hayattaki en iyi dostunun ablası Gigi olduğunu söyleyen Bella, “Modellik kariyerimi ona borçluyum. Beni her adımda destekledi. Haberler gerçeği yansıtmıyor” şeklinde konuştu.Bir süre ayrılık acısı yaşayan Bella Hadid'e en büyük desteği yine ablası vermişti.Kaynak:gazetevatan.com