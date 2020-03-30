Bella Hadid: "D vitamini aldığım için şanslıyım"

Ünlü manken Bella Hadid, dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle kendisini evinde karantinaya aldı. Güzel model bahçesinde bikinisiyle güneşlendiği bir fotoğrafı Instagram hesabına yükledi. Bella Hadid fotoğrafın altına Biraz D vitamini aldığım için şanslıyım" notunu düştü. Bella Hadid'in Instagram'da 29 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor.