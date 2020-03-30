Bella Hadid: "D vitamini aldığım için şanslıyım"

Koronavirüs sebebiyle önlem amaçlı kendisini evde karantinaya alan Bella Hadid, bahçesinde bikiniyle güneşlendiği anları yayınladı. Hadid, paylaşımına "Biraz D vitamini aldığım için şanslıyım" notunu düştü

30.03.2020 18:45 Dünya Magazin

Bella Hadid: "D vitamini aldığım için şanslıyım" Ünlü manken Bella Hadid, dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle kendisini evinde karantinaya aldı. Güzel model bahçesinde bikinisiyle güneşlendiği bir fotoğrafı Instagram hesabına yükledi. Bella Hadid fotoğrafın altına Biraz D vitamini aldığım için şanslıyım" notunu düştü. Bella Hadid'in Instagram'da 29 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor.

YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: