Ünlü manken Bella Hadid, dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle kendisini evinde karantinaya aldı. Güzel model bahçesinde bikinisiyle güneşlendiği bir fotoğrafı Instagram hesabına yükledi. Bella Hadid fotoğrafın altına Biraz D vitamini aldığım için şanslıyım" notunu düştü. Bella Hadid'in Instagram'da 29 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor.
Bella Hadid: "D vitamini aldığım için şanslıyım"
Koronavirüs sebebiyle önlem amaçlı kendisini evde karantinaya alan Bella Hadid, bahçesinde bikiniyle güneşlendiği anları yayınladı. Hadid, paylaşımına "Biraz D vitamini aldığım için şanslıyım" notunu düştü
30.03.2020 18:45 Dünya Magazin