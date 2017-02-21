Bella Hadid, Gigi Hadid ve Kendall Jenner yine iş başında

Dünya Magazin - 21 Şubat 2017 15:12

Ünlü bir markanın Londra'da gerçekleşen moda defilesinin partisine katılan Bella Hadid, Gigi Hadid ve Kendall Jenner partide adeta coştu.Giydikleri elbiseler ile dikkatleri çeken ayrılmaz 3'lü parti çıkışında da objektiflere böyle yakalandı.