Geçtiğimiz gecce arkadaşları ile yemeğe çıkan Victoria's Secret'ın ünlü modelleri Kendall Jenner ve Bella Hadid, New York sokaklarından beklenmedik bir saldırıya uğradı. Restorandan çıkan modeller elinde Filistin bayrağı taşıyan bir kadın tarafından saldırıya uğradı. Kadın ilk olarak Bella Hadid'e yöneldi; elinde tuttuğu bayrağı Hadid'in yüzüne doğrulttu. Bu beklenmedik olay üzerine neye uğradıklarını şaşıran ünlü güzellerin yardımına güvenlik güçleri yetişti.
Güvenlik güçleri önce saldırıyı yapan kadını kontrol altına aldılar, sonra ünlü güzellerin güvenliklerini sağladılar. Güvenliklerin olayı kontrol altına almasından çok kısa bir süre sonra polis olay yerine geldi ve saldırıyı yapan kadın gözaltına alındı.
Kadının bu saldırıyı neden yaptığı ve neden ünlü güzelleri hedef olarak seçtiği hakkında henüz netlik kazanan bir bilgi bulunmuyor.
Bella Hadid ve Kendall Jenner saldırıya uğradı
Victoria's Secret'ın dünyaca ünlü melekleri Kendall Jenner ve Bella Hadid geçtiğimiz gün saldırıya uğradı. İşte detaylar...Dünya Magazin - 19 Ocak 2017 15:40
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