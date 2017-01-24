Bella Hadid ve Riccardo Tisci yakalandı

Dünya Magazin - 24 Ocak 2017 16:13

Bella Hadid ve Kendall Jenner saldırıya uğradı

Ayrıldığı sevgilisi The Weeknd'in ünlü şarkıcı Selena Gomez ile aşk yaşamasının ardından gözlerin çevrilidiği Bella Hadid konuk olduğu Paris Erkek Moda Haftası'nda tasarımcı Tisci ile buluştu.Güzel model, dün de öğle yemeğinde eşcinsel olduğunu yıllar önce açıklayan tasarımcı Tisci ile öğle yemeği yiyip uzun uzun sohbet etti. İkili, daha sonra samimi bir şekilde öpüşüp sarılarak vedalaştı.Bella Hadid ve Riccardo Tisci önceki gecce Kendall Jenner ile de bu fotoğrafı çekip paylaşmışlardı.