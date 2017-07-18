Bella Hadid'in sokak şıklığı!

Ünlü top model Bella Hadid, kıyafetleri olduğu kadar gözlükleriyle de dikkat çekti.

Dünya Magazin - 18 Temmuz 2017 23:59
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid, New York sokaklarında görüntülendi.

Güzel model, şıklığıyla dikkat çekerken kıyafeti ve gözlükleri olay oldu.

Bella Hadid'in kaykay keyfi!

Bella Hadid'in kaykay keyfi!



Gerek sosyal medya paylaşımları gerekse özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü top model, sokak şıklığıyla dikkat çekti.

Bella Hadid elbisesinin gazabına uğradı!

Bella Hadid elbisesinin gazabına uğradı!
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