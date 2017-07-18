Bella Hadid'in sokak şıklığı!
Ünlü top model Bella Hadid, kıyafetleri olduğu kadar gözlükleriyle de dikkat çekti.
Dünya Magazin - 18 Temmuz 2017 23:59
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid, New York sokaklarında görüntülendi.
Güzel model, şıklığıyla dikkat çekerken kıyafeti ve gözlükleri olay oldu.
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Gerek sosyal medya paylaşımları gerekse özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü top model, sokak şıklığıyla dikkat çekti.
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