Paris Moda Haftası kapsamındaki bir maskeli balosuna katılan Bella Hadid giydiği elbise ile tüm gözleri üzerine çekti.
Adeta transparanı abartan 20 yaşındaki manken, sütyensiz giydiği elbisesiyle balonun en dikkat çeken ismi oldu.
Fotoğraflar:voguejapan
Bella Hadid'in transparanı
Ünlü model Bella Hadid transparanı abarttı..Dünya Magazin - 25 Ocak 2017 15:17
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