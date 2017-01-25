Bella Hadid'in transparanı

Dünya Magazin - 25 Ocak 2017 15:17

Paris Moda Haftası kapsamındaki bir maskeli balosuna katılan Bella Hadid giydiği elbise ile tüm gözleri üzerine çekti.Adeta transparanı abartan 20 yaşındaki manken, sütyensiz giydiği elbisesiyle balonun en dikkat çeken ismi oldu.Fotoğraflar:voguejapan