Bella Thorne'un paylaşımları her şeyi ortaya çıkardı!

Bella Thorne'un, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile piercingleri ortaya çıktı.

Dünya Magazin - 27 Nisan 2017 00:00
Bella Thorne'un paylaşımları her şeyi ortaya çıkardı!
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ABD'li oyuncu Bella Thorne, paylaşımları konusundaki cesaretini bir üst noktaya taşıdı.

Instagram hesabından takipçileriyle bol bol selfie paylaşan 19 yaşındaki oyuncu, bu sayede göğsünün ucuna taktığı piercingini de göstermiş oldu.

Geçtiğimiz pazartesi yaptığı paylaşımları takipçileri tarafından büyük beğeni alan Bella Thorne, birlikte olduğu ünlü oyuncularla da haber oluyor.

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