Ben Söylerim final yapıyor

Magazin - 07 Şubat 2017 14:41

Çağla Şıkel’in sunuculuğunu yaptığı, jüri koltuğunda ise Serdar Ortaç ve Kibariye'nin oturduğu 'Ben Söylerim' yarışmasından kötü haber geldi.Fox TV'de ekranlara gelen 'Ben Söylerim'in ömrü sadece 6 bölüm oldu.Yarışma programının 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Anne', 'Hayat Şarkısı' gibi iddialı yapımlar karşısında düşük reyting alması final kararında etkili oldu.