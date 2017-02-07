Ben Söylerim final yapıyor
FOX TV'de yayınlanan 'Ben Söylerim' yarışmasının ekran yolculuğu kısa sürdü.
Magazin - 07 Şubat 2017 14:41
Çağla Şıkel’in sunuculuğunu yaptığı, jüri koltuğunda ise Serdar Ortaç ve Kibariye'nin oturduğu 'Ben Söylerim' yarışmasından kötü haber geldi.
Fox TV'de ekranlara gelen 'Ben Söylerim'in ömrü sadece 6 bölüm oldu.
Yarışma programının 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Anne', 'Hayat Şarkısı' gibi iddialı yapımlar karşısında düşük reyting alması final kararında etkili oldu.
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