Ben Söylerim final yapıyor

FOX TV'de yayınlanan 'Ben Söylerim' yarışmasının ekran yolculuğu kısa sürdü.

Magazin - 07 Şubat 2017 14:41
Ben Söylerim final yapıyor
Çağla Şıkel’in sunuculuğunu yaptığı, jüri koltuğunda ise Serdar Ortaç ve Kibariye'nin oturduğu 'Ben Söylerim' yarışmasından kötü haber geldi.

Fox TV'de ekranlara gelen 'Ben Söylerim'in ömrü sadece 6 bölüm oldu.

Yarışma programının 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Anne', 'Hayat Şarkısı' gibi iddialı yapımlar karşısında düşük reyting alması final kararında etkili oldu.

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