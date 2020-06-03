Benan-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti boşandı!

Çift, dün akşam saatlerinde İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla resmen boşandı. Sevgilisinin evine gidip araçlara zarar veren Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ilişkisini noktaladığını şöyle açıklamıştı:“Herkes kendi önünü süpürsün. Ben hatalıydım, hatamdan döndüm. Hırsızlık yapmadım, dolandırmadım kimseyi sizler gibi. Bence aynaya bakın kendinizden utanın.”Sunucu, ayrılık açıklamasının ardından boşanma belgesini de paylaşıp, “Eğer sahte bir belgeyse vicdanlarıyla herkesi baş başa bırakıyorum.” ifadelerini kullandı. (Kaynak: ensonhaber.com)