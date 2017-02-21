Bengü geçtiğimiz akşam Uludağ'da sahneye çıktı ve yaklaşık 3 saat süren muhteşem sahne şovuyla kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın kendisine hatırlatılması üzerine Bengü “Geçtiğimiz aylarda feribotla Yunanistan’a giderken dalgalı bir anda bir hayranım fotoğrafı çekmiş ve beni etiketlemiş. Ben de işte en güzel Sevgililer Günü fotoğrafım diye paylaşmak istedim” dedi. Sevgililer Günü'nü evde geçirdiğini söyleyen Bengü “ Yıllardır Sevgililer Günü programım değişmedi ve hep evdeydim. Bu senede kendime evde kek yaptım. Ama bir daha ki Sevgililer Günü'nde yalnız olmayacağım diye düşünüyorum ve inanıyorum” dedi.
Bengü: Aşk yoktu kek yaptım!
Sevgililer Günü'ne yalnız girdiğini açıklayan Bengü "Evde kendime kek yaptım" dedi.Magazin - 21 Şubat 2017 11:48
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Bengü
MAGAZİN HABERLERİ
- Pazartesi'nin galibi yine "İçerde"
- Ünlü şarkıcı otoparkta uyuyakaldı!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Caner Erkin'e tünel torpili!
- Çağla Şıkel formunu nasıl koruyor?
- Hadise'den Hakan Sabancı'ya ilan-ı aşk!
- Hadise'den annesine duygusal mesaj!
- 'Savaşçı' Berk Oktay!
- Serenay Sarıkaya: Çocuk gelir kariyer biter!
- İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun sevgilisi!