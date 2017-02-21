Bengü: Aşk yoktu kek yaptım!

Magazin - 21 Şubat 2017 11:48

Bengü geçtiğimiz akşam Uludağ'da sahneye çıktı ve yaklaşık 3 saat süren muhteşem sahne şovuyla kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın kendisine hatırlatılması üzerine Bengü “Geçtiğimiz aylarda feribotla Yunanistan’a giderken dalgalı bir anda bir hayranım fotoğrafı çekmiş ve beni etiketlemiş. Ben de işte en güzel Sevgililer Günü fotoğrafım diye paylaşmak istedim” dedi. Sevgililer Günü'nü evde geçirdiğini söyleyen Bengü “ Yıllardır Sevgililer Günü programım değişmedi ve hep evdeydim. Bu senede kendime evde kek yaptım. Ama bir daha ki Sevgililer Günü'nde yalnız olmayacağım diye düşünüyorum ve inanıyorum” dedi.