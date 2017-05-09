3 haftadır aşk yaşayan popçu Bengü ile armatör Selim Selimoğlu, yaz sonunda evlenmeye karar verdi.
Bengü, 3 haftadır birlikte olduğu sevgilisini geçtiğimiz günlerde İzmir’de ailesiyle de tanıştırdı. Ünlü popçu, 6 yıllık yalnızlığın ardından Selim Selimoğlu ile aşkını sosyal medyadan şu sözlerle ilan etmişti: “Çok bekledim seni sevgilim. Yalnızlığın dibine vurdum. Aşka küstüğüm zamanlar oldu. Çok sev sevgilim, ölene kadar.”
Bengü de evleniyor!
Bengü de evlenecek olan ünlüler kervanına katılıyor. Ünlü popçu, yaz sonu evleniyor.Magazin - 10 Mayıs 2017 08:00
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