Bengü de evleniyor!

Magazin - 10 Mayıs 2017 08:00

3 haftadır aşk yaşayan popçu Bengü ile armatör Selim Selimoğlu, yaz sonunda evlenmeye karar verdi.Bengü, 3 haftadır birlikte olduğu sevgilisini geçtiğimiz günlerde İzmir’de ailesiyle de tanıştırdı. Ünlü popçu, 6 yıllık yalnızlığın ardından Selim Selimoğlu ile aşkını sosyal medyadan şu sözlerle ilan etmişti: “Çok bekledim seni sevgilim. Yalnızlığın dibine vurdum. Aşka küstüğüm zamanlar oldu. Çok sev sevgilim, ölene kadar.”