Bengü de evleniyor!

Bengü de evlenecek olan ünlüler kervanına katılıyor. Ünlü popçu, yaz sonu evleniyor.

Magazin - 10 Mayıs 2017 08:00
Bengü de evleniyor!
3 haftadır aşk yaşayan popçu Bengü ile armatör Selim Selimoğlu, yaz sonunda evlenmeye karar verdi.

Bengü, 3 haftadır birlikte olduğu sevgilisini geçtiğimiz günlerde İzmir’de ailesiyle de tanıştırdı. Ünlü popçu, 6 yıllık yalnızlığın ardından Selim Selimoğlu ile aşkını sosyal medyadan şu sözlerle ilan etmişti: “Çok bekledim seni sevgilim. Yalnızlığın dibine vurdum. Aşka küstüğüm zamanlar oldu. Çok sev sevgilim, ölene kadar.”

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