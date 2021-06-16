Bengü: İkinciyle sahalara veda ediyorum

“Ağustos ayında da konserler başlıyor. Herhalde ekime kadar çalışacağım. Çünkü hamileliği bir hastalık gibi görmüyorum. İlk hamileliğimde de doğuma kadar çalışmıştım.”Bengü, başka çocuk düşünmediğini sözlerine ekledi: “Babamıza kalsa 4-5 tane olacak ama bende o yok, yaş sınırını aşıyorum. İkinci ile sahalara veda etmeyi düşünüyorum.”[Kaynak: hurriyet.com.tr]