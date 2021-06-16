Bengü: İkinciyle sahalara veda ediyorum

Pandemi nedeniyle sahnelerden uzak kalan Bengü, temmuz ayında iki düğünde sahneye çıkacağını söyledi.

16.06.2021 21:47 Magazin

Bengü: İkinciyle sahalara veda ediyorum “Ağustos ayında da konserler başlıyor. Herhalde ekime kadar çalışacağım. Çünkü hamileliği bir hastalık gibi görmüyorum. İlk hamileliğimde de doğuma kadar çalışmıştım.”

Bengü, başka çocuk düşünmediğini sözlerine ekledi: “Babamıza kalsa 4-5 tane olacak ama bende o yok, yaş sınırını aşıyorum. İkinci ile sahalara veda etmeyi düşünüyorum.”


[Kaynak: hurriyet.com.tr]
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