“Ağustos ayında da konserler başlıyor. Herhalde ekime kadar çalışacağım. Çünkü hamileliği bir hastalık gibi görmüyorum. İlk hamileliğimde de doğuma kadar çalışmıştım.”
Bengü, başka çocuk düşünmediğini sözlerine ekledi: “Babamıza kalsa 4-5 tane olacak ama bende o yok, yaş sınırını aşıyorum. İkinci ile sahalara veda etmeyi düşünüyorum.”
[Kaynak: hurriyet.com.tr]
Bengü: İkinciyle sahalara veda ediyorum
Pandemi nedeniyle sahnelerden uzak kalan Bengü, temmuz ayında iki düğünde sahneye çıkacağını söyledi.
16.06.2021 21:47 Magazin