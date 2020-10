Bengü müjdeyi verdi: "İlk kez açıklıyorum..."

Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular” canlı yayın programının bu haftaki konuğu Bengü oldu. Yeni dönem için projelere hız verdiğini belirten Bengü, Youtube kanalı için özel çekimler yaptıklarını söyledi. Bengü sözlerine şu şekilde devam etti: “Ekibimle beraber hem kendi parçalarımın farklı versiyonlarını hem de keşke ben söyleseydim dediğim şarkıları yorumlamaya başladık. Her hafta Youtube kanalımdan farklı bir parça ile sevenlerimle buluşacağım. Benim çok keyif aldığım ve heyecanlandığım bir proje oldu. Umarım herkes beğenir.”Yeni parçalarla da sevenleriyle buluşmaya hazırlandığını belirten Bengü: “Buradan ilk kez açıklıyorum. Oğuzhan Koç’tan aldığım bir parça var. Duyduğum zaman dedim ki Oğuzhan bu şarkıyı benim sesim için yapmış. Uygun bir dönemde yayınlamayı düşünüyorum” dedi.Bengü, Mert Vidinli’nin hayatında en cesurca yaptığın hareket neydi sorusuna, 17 yaşında tek başına İstanbul’a gelmek olduğunu söylerken, su an kızı Zeynep’i tek başına göndermeye cesaret edemeyeceğini belirtti. İlk parasını Kenan Doğulu’dan kazandığını da anlatan Bengü, küçükken babasının işletmesinde sandviç ve gazoz sattığını söyledi.Vidinli’nin şarkıcı olmasaydın ne yapmak isterdin sorusuna yine yaratıcı bir meslek ile uğraşmak istediğini belirten Bengü, söylemekten sıkıldığı hiçbir şarkısının olmadığını söyledi. Bengü, sürekli olarak repertuarını yenileyerek hem dinleyicilerin hem de kendisinin ilgisini sürekli canlı tuttuğunu belirtti.Zeytinyağlı ve sulu ev yemekleri pişirmede kendine güvendiğini belirten Bengü, ıstakozu asla yemeyeceğini söyledi. En beğenmediği özelliğinin fazla mütevazı olmak olduğunu sözlerine ekleyen Bengü, hayatında en heyecanlandığı anının anne olduğu an olduğunu belirtti. İzlemekten asla sıkılmayacağı filmin The Notebook olduğundan da bahseden Bengü, en sevdiği şarkının Sezen Aksu’dan Begonvil şarkısı olduğunu söyledi.