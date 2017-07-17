Uzun süredir hayatında kimse olmayan Bengü yeni sevgilisi Selim Selimoğlu'yla Çeşme'de tatil yapıyor. Alaçatı'da bir sahilde denize giren Bengü renkli mayosuyla dikkat çekti. Bol bol güneşlenen Bengü sonrasında ise kendini denize bıraktı.
Bengü sevgilisiyle Çeşme'de
Ünlü şarkıcı Bengü, yeni sevgilisi Selim Selimoğlu ile Çeşme tatilinde böyle görüntülendi.Magazin - 17 Temmuz 2017 09:15
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