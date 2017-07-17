Bengü sevgilisiyle Çeşme'de

Magazin - 17 Temmuz 2017 09:15

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Bengü yeni sevgilisi Selim Selimoğlu'yla Çeşme'de tatil yapıyor. Alaçatı'da bir sahilde denize giren Bengü renkli mayosuyla dikkat çekti. Bol bol güneşlenen Bengü sonrasında ise kendini denize bıraktı.