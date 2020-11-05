Bengü'den duygu yüklü paylaşım: "Aklımdan çıkmıyor"

İzmir'de yaşanan depremin ardından yıkılan evinin enkazı altında kalan ve 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Ayda bebek, Türkiye'ye umut oldu. Bengü'nün de Ayda ile yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı.Şarkıcı, Instagram hesabından, "Şimdi kendi kızımı uyuttum. Şükrederek, dua ederek... Yok; bir türlü aklımdan çıkmıyor Ayda'nın o enkazdan çıkar çıkmaz 'anne' diye seslenişi... Bıraktığım yerden başlar gibi oluyorum, sonra yine o acıya geri dönüyorum" dedi. Bengü, sözlerine, "Neresinden baksam ki? Bakamıyorum... Ne diyeceğiz Ayda'ya büyüyünce; ne cevap vereceğiz onu zaten hiç bilemiyorum..." diye devam etti.Bengü'nün anne ve babası da depreme İzmir-Seferihisar’da yakalanmıştı. Şarkıcı, depremin ardından "İzmir'im büyük geçmiş olsun. Allah’ıma bin şükür annem, babam, ablam sevdiklerim yaralanmadan atlattı. Seferihisar Özdere bizim evimizin olduğu yer. Allah’ıma bin şükür ailem sağlıklı. Tüm İzmirlilere geçmiş olsun. Enkaz altından iyi haberler çıksın" demişti.