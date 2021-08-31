Bengü'den evlilik yıl dönümüne özel paylaşım

2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenen, 2019 yılında ise ilk çocukları Zeynep'i kucağına alan şarkıcı Bengü, yakın zamanda ikinci çocuklarını kucağına alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Evliliklerinde 3. yıllarını dolduran şarkıcı, sosyal medya hesabından mutluluğunu dile getiren bir paylaşımda bulundu.Düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan 42 yaşındaki şarkıcı, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:Her geçen gün bir kez daha "İyi ki sen..." dediğim hayat arkadaşım, kocacığım... Artık dört kişi oturacağımız soframızdan huzur, neşe ve aşk eksik olmasın. Hep birlikte, aşkla nicelerine...Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Bengü'nün düğün fotoğraflarına; Özlem Ada Şahin, Bilal Sonses ve Asuman Dabak gibi ünlü isimler yorum yaptı.