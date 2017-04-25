Bengü'den ilan-ı aşk!

Magazin - 25 Nisan 2017 09:25

Bengü'nün dikkat çeken 55 bin TL'lik ceketi

Bengü: Avam değil seksiyim

Bengü’nün işi falcıya kaldı!

Uzun süredir yalnızlıktan şikayet eden Bengü sonunda muradına erdi. Selim Selimoğlu ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bengü fotoğrafın altına ise şu notu düştü:"Çok bekledim seni sevgilim...Yalnızlığın dibine vurdum hatta... Aşka küstüğüm zamanlar bile oldu aşk şarkıları söylerken...Çok bilmesin kimse; sevmesin de bizim kadar...Şimdi herkes bizden duysa ne güzel olmaz mı? ...Çok sev sevgilim....Ölene kadar"