Bengü'den ilan-ı aşk!

Yeni bir aşka yelken açan Bengü sevgilisini Instagram'dan sevgisini haykırdı: "Çok sev sevgilim... Ölene kadar"

Magazin - 25 Nisan 2017 09:25
Uzun süredir yalnızlıktan şikayet eden Bengü sonunda muradına erdi. Selim Selimoğlu ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bengü fotoğrafın altına ise şu notu düştü:

Bengü'nün dikkat çeken 55 bin TL'lik ceketi

Bengü'nün dikkat çeken 55 bin TL'lik ceketi



"Çok bekledim seni sevgilim...Yalnızlığın dibine vurdum hatta... Aşka küstüğüm zamanlar bile oldu aşk şarkıları söylerken...Çok bilmesin kimse; sevmesin de bizim kadar...Şimdi herkes bizden duysa ne güzel olmaz mı? ...Çok sev sevgilim....Ölene kadar"

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Bengü: Avam değil seksiyim




Bengü’nün işi falcıya kaldı!

Bengü’nün işi falcıya kaldı!
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Bağlantılar: Bengü, Selim Selimoğlu

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