Şarkıcı Bengü, Nisan’da aşk yaşamaya başladığı armatör Selim Selimoğlu ile önceki akşam Ulus'ta bir mekandaydı.
Çift, ortak arkadaşlarının doğum günü partisine katıldılar. Çıkışta Selim Selimoğlu objektifleri fark edince telaşlandı. Başını arkaya çevirdi. Bengü “Sakin ol aşkım” diyerek sevgilisini uyardı. Sonra gülerek poz verdiler. Çift gazetecilere el sallayarak uzaklaştı.
Kaynak: posta.com.tr
Bengü'den sevgilisine uyarı!
Önceki akşam Ulus'ta bir mekan çıkışı sevgilisiyle görüntülenen Bengü, sevgilisi Selim Selimoğlu telaşlanınca "Sakin ol" diyerek onu uyardı.Magazin - 28 Temmuz 2017 07:59
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