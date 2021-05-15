Şarkıcı Bengü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla hamile olduğunu duyurdu. Şarkıcı eşi Selim Selimoğlu ve kızı Zeynep'le birlikte evlerinin bahçesinde verdikleri pozun altına şöyle yazdı:
"Bayramın sürprizi bizden gelsin Zeynep abla oluyor; bir de oğlumuz oluyor!!! Dualarınızı eksik etmeyin; kocaman sevgiler bizden hepinize...”
Bengü'den sürpriz: "Hamileyim!"
Üç yıl önce Selim Selimoğlu ile dünya evine giren Bengü, ikinci kez annelik heyecanı yaşıyor. Hamile olduğunu duyuran ünlü şarkıcı, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı
15.05.2021 18:43 Magazin