Bengü'den sürpriz: "Hamileyim!"

Şarkıcı Bengü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla hamile olduğunu duyurdu. Şarkıcı eşi Selim Selimoğlu ve kızı Zeynep'le birlikte evlerinin bahçesinde verdikleri pozun altına şöyle yazdı:"Bayramın sürprizi bizden gelsin Zeynep abla oluyor; bir de oğlumuz oluyor!!! Dualarınızı eksik etmeyin; kocaman sevgiler bizden hepinize...”