Bengü'den yeni yıl öncesi mutlu aile pozu!

Şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ie dünya evine girmiş ve bu evliliğinden iki çocuğu olmuştu. Şarkıcı ilk kızı Zeynep'i evliliğinden tam bir yıl sonra, ikinci bebeği Selim'i ise kasım ayının ilk günlerinde kucağına almıştı. Şimdilerde mutlu bir yuvası olan ünlü isim, yeni yıl öncesi aile pozunu takipçileriyle paylaştı.

30.12.2021 12:38 Magazin

Bengü'den yeni yıl öncesi mutlu aile pozu! Bengü'den yeni yıl öncesi mutlu aile pozu geldi. Bengü fotoğrafın hemen altına, "Geçen sene bu zamanlardı… Yine yeni yıla birkaç gün kala; Selim dedi ki '2022'ye girerken bu masaya dört kişi oturalım karıcığım…' Zeynep bir buçuk yaşında; pandeminin ortasındayız! Sahneyi özlemişim; cebimde hazır nazır şarkılarım çıkaramamışım… Dedim yok! Hele bi pandemi bitsin; hele bir geçsin bugünler… Kaldı öyle mevzu… Hatta biraz da küstü bana Selim… Sonra bir gün baktık ki dünyanın en tatlı süprizi! Bir de oğlumuz oluyor… Bıraktım tüm kaygıları; şöhreti kimliği… O 'an' ne olmak istiyorsam onu seçtim… Ve oğlumuz geldi… Gözümde büyüttüğüm her şeyi öyle de kolay hallettim ki! Ben nasıl olsa her şeye yeterdim ve öyle mutluydum çünkü! Demem o ki; biz bugün bu sofrada 4 kişiyiz; sağlıklıyız, huzurluyuz ve şükür doluyuz… Hepimizden hepinize şimdiden iyi seneler! Aşkla; sevgiyle; kocaman öpücüklerle…" notunu düştü.


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