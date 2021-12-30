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Bengü'den yeni yıl öncesi mutlu aile pozu geldi. Bengü fotoğrafın hemen altına, "Geçen sene bu zamanlardı… Yine yeni yıla birkaç gün kala; Selim dedi ki '2022'ye girerken bu masaya dört kişi oturalım karıcığım…' Zeynep bir buçuk yaşında; pandeminin ortasındayız! Sahneyi özlemişim; cebimde hazır nazır şarkılarım çıkaramamışım… Dedim yok! Hele bi pandemi bitsin; hele bir geçsin bugünler… Kaldı öyle mevzu… Hatta biraz da küstü bana Selim… Sonra bir gün baktık ki dünyanın en tatlı süprizi! Bir de oğlumuz oluyor… Bıraktım tüm kaygıları; şöhreti kimliği… O 'an' ne olmak istiyorsam onu seçtim… Ve oğlumuz geldi… Gözümde büyüttüğüm her şeyi öyle de kolay hallettim ki! Ben nasıl olsa her şeye yeterdim ve öyle mutluydum çünkü! Demem o ki; biz bugün bu sofrada 4 kişiyiz; sağlıklıyız, huzurluyuz ve şükür doluyuz… Hepimizden hepinize şimdiden iyi seneler! Aşkla; sevgiyle; kocaman öpücüklerle…" notunu düştü.