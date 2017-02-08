Şarkıcı Bengü "Yine 14 Şubat Sevgililer Günü" geliyor! Ve ben yine yalnızım. Benim aşktaki şansızlığım ne olacak bilmiyorum. Talih yüzüme gülmedi" dedi. Bengü 5 yıl önceki sevgilisinden ihanet sonucu ayrılmıştı.
Bengü'nün aşk isyanı!
Bengü Sevgililer Günü yaklaşırken dert yandı!Magazin - 08 Şubat 2017 17:18
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Bengü
MAGAZİN HABERLERİ
- Kara Sevda'da Kemal'in kızı Deniz savaşı
- Seda Demir: İlhan Mansız'a aşıktım
- Gülşen doğum kilolarını nasıl verdi?
- Demet Akalın, "Zıkkım için" dedi, restini çekti!
- Emrah'ın kızının ismi belli oldu
- Mehmet Günsür'ün gönlünden 150 TL koptu!
- "İyi Günde Kötü Günde" Çelik
- 'Aşk Laftan Anlamaz'ın günü bir kez daha değişti!
- İtalya'da Serkan Çayoğlu fırtınası!
- Mahlagha Jaberi'den Burak Özçivit'e sitem!