Bengü'nün aşk isyanı!

Magazin - 08 Şubat 2017 17:18

Şarkıcı Bengü "Yine 14 Şubat Sevgililer Günü" geliyor! Ve ben yine yalnızım. Benim aşktaki şansızlığım ne olacak bilmiyorum. Talih yüzüme gülmedi" dedi. Bengü 5 yıl önceki sevgilisinden ihanet sonucu ayrılmıştı.