Bengü'nün aşk isyanı!

Bengü Sevgililer Günü yaklaşırken dert yandı!

Magazin - 08 Şubat 2017 17:18
Bengü'nün aşk isyanı!
Şarkıcı Bengü "Yine 14 Şubat Sevgililer Günü" geliyor! Ve ben yine yalnızım. Benim aşktaki şansızlığım ne olacak bilmiyorum. Talih yüzüme gülmedi" dedi. Bengü 5 yıl önceki sevgilisinden ihanet sonucu ayrılmıştı.

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