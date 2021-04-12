Bengü'ye annelik de çok yakıştı!

2018'de nikah masasına oturan şarkıcı Bengü ve iş insanı Selim Selimoğlu, kızları Zeynep'i bir yıl sonra kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı. O günden sonra ünlü popçunun hayatı oldukça değişti.Özellikle pandemi dolayı uzun süredir ailesiyle birlikte evde olan şarkıcı kızıyla bol bol vakit geçiriyor. Bazı anları da Instagram'dan takipçileriyle paylaşıyor. Instagram'da Bengü ve Zeynep'i bazen bahçede emeklerken, bazen mutfakta birlikte kek yaparken, bazen de neşeyle doğum günü pastasını üflerken izleyebiliyoruz.Anne-kızın eğlenceli ve samimi görüntülerine beğeni ve yorum yağarken paylaşımların altı nazar boncuğu emojileriyle doluyor. İkiliyi görenler "Bengü'ye annelik ne kadar çok yakıştı" demekten kendilerini alıkoyamıyor.