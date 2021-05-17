Benim Adım Melek final yapıyor! İşte detaylar...

“Benim Adım Melek”ın final bölümünde; yaşanan bunca hadiselerden sonra Karadağlar ve Şirhanlar eski günlerine dönebilecek mi? Yıllar sonraki hayatları nasıl olacak? Kenan’ın arkasında bıraktığı izler 15 yıl sonrasını nasıl etkileyecek? Melek tamamen iyileşecek mi?Alpay’n ölümünden sonra Defne ve Kerem, ne hissedeceğini bilemez bir haldedir. Babalarına olan öfkeleri onun ölümü ile sönmüştür… Küçül Seyitali olan bitenden habersizdir. Alpay’ın cenazesini kaldırmak onca şey sonrasında yine Karadağlara düşecektir. Ama bu cenazeye sürpriz bir cenaze daha eklenecektir. Melek ve Halil, Alpay’ın ölümünden sonra Kenan’ın peşine düşer. Funda ise panik haldedir. Mektupları öğrenen Kenan, onun da peşindedir.Otelden atılan Funda beş kuruş parasız sokaklarda kalır. Bir yandan da hayatının tehlikede olduğunu düşünen Funda’nın yardımına yine Halil ve Melek koşar ve Funda’yı locada saklarlar. Halbuki Kenan çoktan hayatına kıymıştır. Kenan’ın intiharını kimse hala bilmemektedir. Polisler her yerde Kenan’ı ararken oğlunun yanında yatan cansız bedenini nasıl keşfedecekler?Vildan’ın mektuplardan haberi olmadığı ortaya çıkmıştır. Ömer ve Zümrüt bunu öğrenince ne yapacak? Vildan, Ömer ve Zümrüt’ü affedecek mi? Vildan’ın mektuplardan haberi olmadığı nasıl ortaya çıkacak? Kenan’ın arkasında bıraktığı izler 15 yıl sonrasını nasıl etkileyecek? Melek tamamen iyileşecek mi?Benim Adım Melek Final bölümüyle 19 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de TRT1'de…