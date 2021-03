'Benim Adım Melek'te Alpay ne ifade verecek?

10 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan “Benim Adım Melek” te bu hafta neler olacak:Defne’yi konağa geri getirmeye çalışan Zümrüt tam başaracakken olan biteni öğrenen Ömer’in verdiği karar her şeyi içinden çıkılmaz bir hale sokacak.Herkes Alpay ölecek mi diye korkuyla beklerlerken sonunda iyi haber gelir. Alpay uyanır. Ancak Halil’in hapisten kurtulması Alpay’ın vereceği ifadeye bağlıdır. Kenan Vildan ile karşılaşır ve sonunda onunla konuşur. Bu konuşmadan sonra Kenan, kendisini aşkla beklediğini sandığı Vildan’ın mektuplardan haberi bile olmadığını öğrenebilecek midir? Şirhanlar ve Karadağlar Alpay’ı ifade konusunda ikna etmeye çalışırken yalnız değillerdir. Kenan da Alpay’ı sıkıştırır. Her attığı adımda karşısında Kenan’ı bulmaktan sıkılan Alpay, Kenan’dan kurtulmak için nasıl bir plan yapacak? Cumali, Seyitali ve Kerem birbirlerinden habersiz Alpay’ı ifade konusunda ikna etmek için konuşmaya giderler. Hangisinin söyledikleri Alpay’ın kararında etkili olacak?Benim Adım Melek her Çarşamba günü yeni bölümleri ile saat 20.00'de TRT 1'de.